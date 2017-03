«Mi hanno riempito di calci e pugni, avevano un coltello», così l'ambulante aggredito in corso Unione Sovietica

TORINO - Erano circa le 20 di sabato sera quando l'attenzione degli agenti del Commissariato Mirafiori è stata attratta da un uomo evidentemente molto agitato che batteva i pugni su di una saracinesca chiusa in corso Unione Sovietica. Il soggetto si è dimostrato da subito aggressivo nei confronti degli agenti che procedevano con il fermo. Da lì a poco, un secondo uomo si è avvicinato ai poliziotti e con il volto tumefatto e ha raccontato quanto gli era appena successo.

Il racconto dell'aggressione

Aveva ancora gli abiti sporchi di sangue mentre raccontava agli agenti come era stato aggredito e selvaggiamente picchiato. La vittima si trovava a lavoro presso il chiosco di panini quando è arrivata una macchina da cui sono scese tre persone: dopo aver ordinato dei panini i tre, armati di coltello, hanno iniziato a colpire l’uomo con calci e pugni e si sono impossessati di 2000 euro di incasso del chiosco.

L'arresto dei rapinatori

Uno dei rapinatori è risultato essere l’uomo fermato dagli agenti del Commissariato Mirafiori la sera stessa. Gli altri due complici sono sopraggiunti poco dopo ed entrambi sono stati denunciati per lesioni e rapina. Il quarantenne di origine italiana, fermato all'inizio della serata, è stato tratto in arresto per lesioni personali e violenza minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.