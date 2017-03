Si masturba addosso a una ragazza sul bus 68: non ha precedenti, rilasciato poco dopo

TORINO - Un viaggio «normale» di una giovane ragazza a bordo dell’autobus della linea 68 di Gtt si è trasformato in un incubo. Approfittando della confusione sul mezzo pubblico un ventisettenne, di origini egiziane, l’ha molestata compiendo atti di autoerotismo e sporcandole gli abiti. Un gesto assurdo, prontamente visto da agenti di polizia municipale sul mezzo pubblico in borghese, in servizio preventivo antiborseggio, i quali sono intervenuti fermando il molestatore.

Rilasciato il molestatore poco dopo

Fermato l’egiziano ventisettenne, i «civich» si sono occupati anche della ragazza che era visibilmente scossa per l’accaduto. Alla giovane è stata anche procurata una giacca pulita così da permetterle di tornare a casa. Lo straniero è stato invece accompagnato al Comando di via Bologna per i rilievi fotodattiloscopici e per essere identificato. Non avendo precedenti a suo carico, quest’ultimo è stato rilasciato e indagato in stato di libertà.