Traffico in tilt per il nuovo outlet di Settimo, i più coraggiosi arrivano a piedi da Torino

SETTIMO TORINESE - Che il traffico ne avrebbe pesantemente subito le conseguenze era cosa facilmente prevedibile e durante l’inaugurazione, avvenuta giovedì 23 marzo, se ne era già avuta una prova. Nel fine settimana il problema si è palesato ancora maggiormente con le auto, già a partire dalla rotonda tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare, completamente in tilt per tutto corso Romania e via Torino. Non mancano gli automobilisti inferociti per le lunghe attese in coda, magari da parte di chi è rimasto intrappolato senza dover nemmeno raggiungere l’outlet.

All’outlet a piedi da Torino

Vista «l’impossibilità» di raggiungere il Torino outlet Village in auto a causa del traffico, non manca chi coraggiosamente si è avventurato a piedi già dall’imbocco della tangenziale alla volta dei negozi di lusso. Le alternative ai mezzi propri non mancano comunque: si può decidere di usufruire del servizio di navetta che conta dieci fermate:

- Corso Massimo d'Azeglio (Fermata Sadem-Arriva) Torino Esposizioni

- Via Nizza, angolo Via Campana

- Via Nizza, angolo Via Pio V (Fermata GTT)

- Piazza Carlo Felice (Fermata Sadem-Arriva)

- Piazza Carlo Felice (Fermata GTT Hotel Roma)

- Corso Vinzaglio, angolo Corso Vittorio (Fermata GTT)

- Corso Bolzano Porta Susa, Torino Autostazione

- Corso Bolzano Stallo, 13, Torino Autostazione

- Piazza Castello, di fronte Teatro Regio

- Corso Giulio Cesare (Fermata GTT Scotellaro linea 46)

In alternativa si possono prendere i mezzi pubblici come il tram della linea 4 (fermata Arcivescovado) in direzione Falchera e scendere alla fermata 3233 - Stazione Stura. A quel punto recarsi a piedi (190 metri) alla fermata del Servizio Urbano e prendere SE1 circolare, parco Stura - Via Lombardia (Settimo) in direzione Lombardia oppure SE2 circolare, feriale, parco Stura - Via Lombardia (Settimo) in direzione Cimitero. Altra alterativa potrebbe essere quella di prendere in via Arcivescovado la linea 57 in direzione Mezzaluna, scendere alla fermata 3432 in via Bologna, cambiare pullman e prendere la linea 49, fermata Novara, in direzione Cimitero e scendere alla fermata Centro Commerciale.