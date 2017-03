La Dora torna a scorrere a cielo aperto: tanto verde dove una volta c'erano le acciaierie

TORINO - Tornerà a scorrere a cielo aperto il tratto di Dora Riparia che attualmente passa sotto l'area dove un tempo sorgevano le ex acciaierie della circoscrizione V di Torino. Si sono appena concluse le attività preliminari per la delimitazione del cantiere, fanno sapere dal Comune, e cominceranno nei prossimi giorni i lavori per la "stombatura" nel tratto di fiume compreso tra via Livorno e corso Principe Oddone.

«Un importante risanamento ambientale»

Dalle ceneri dell'ex area industriale, cuore pulsante della Torino operaia del secolo scorso, prenderà vita il nuovo polmone verde della città. «La rimozione della pavimentazione in cemento consentirà finalmente di completare il recupero complessivo della vasta area industriale dismessa, a beneficio della collettività» ha commentato il vicesindaco Guido Montanari, responsabile comunale delle politiche urbanistiche. «Si tratta», prosegue Montanari, «di un risanamento ambientale di notevole importanza che cittadini e abitanti dei quartieri delle Circoscrizioni IV e V attendevano da tempo. E’ un'operazione che consentirà, con il fiume portato alla luce e la sistemazione delle sponde, di attrezzare un’altra porzione di Parco Dora, estendendo così la piena fruibilità del polmone verde sorto sul contesto dismesso e degradato delle ferriere novecentesche, dove generazioni della Torino operaia lavorarono in condizioni di notevole durezza».

L'allestimento del cantiere

La società Noldem ha dato inizio alle attività di cantierizzazione il 27 febbraio, perfettamente in linea con il cronoprogramma stilato. Sono stati inoltre preventivati la realizzazione delle recinzioni perimetrali e la posa dei prefabbricati di servizio, la creazione di un accesso su corso Mortara, lo spianamento delle aree da utilizzare per il deposito temporaneo dei detriti e la realizzazione di una vasca di lavaggio per gli autocarri in uscita dall'area. Per dar corso ai lavori poi alcune famiglie nomadi sono state convinte a trasferirsi, lasciando l’area di sosta abusiva tra la collinetta a ridosso del tratto coperto del fiume e corso Mortara dove stanziavano. La "stombatura" sarà eseguita con il monitoraggio costante delle polveri sottili (Pm10) attraverso una centralina "real time" e riservando attenzione all’impatto di ruspe e camion, in termini di rumore. Si stima che i lavori, della durata 240 giorni, verranno ultimati entro l'autunno.