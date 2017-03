Via Di Nanni, ladri acrobati si calano dal tetto: maxi furto al centro scommesse

TORINO - Ha dell'incredibile quanto avvenuto la scorsa notte in via Di Nanni, dove due fidanzati, intenti ad ammirare le stelle attraverso un lucernaio, hanno visto improvvisamente delle figure incappucciate camminare sui tetti con in mano alcune pile. Spaventati dalla vista dei ladri, gli innamorati hanno immediatamente chiamato il 112 per segnalare l'avvistamento notturno.

L'arresto di un ladro, i complici in fuga

La segnalazione si è rivelata corretta: quando i carabinieri sono arrivati sul posto, intorno alle 3, hanno sorpreso un uomo correre con uno zaino in mano, all'altezza del civico 102 di via Di Nanni. Il furto, segnalato dagli innamorati, era avvenuto poco prima: una banda di acrobati si è calata dal lucernaio sul tetto e ha svuotato 11 slot machine presenti in una sala scommesse, portando via così 4.000 euro. Per scappare, i ladri sono risalti sul tetto aggrappandosi alle grondaie e ai tubi del gas. L'uomo a piedi, un rumeno di 39 anni senza fissa dimora, è stato arrestato per furto e il bottino è stato recuperato. I complici sono invece riusciti a fuggire: si ritiene che l'arrestato faccia parte di un gruppo di ladri seriali in grado di colpire abitazioni e negozi di Torino e provincia: le indagini proseguono.