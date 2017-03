Vivaldi su Facebook: ecco cosa succede quando la musica classica incontra i social

TORINO - Si tentano proprio tutte per avvicinare i più giovani all'enorme patrimonio culturale della musica classica italiana. Come farlo? Come far appassionare il velocissimo popolo del tweet, del selfie e quant'altro alle sonate di Vivaldi? Si inizia usando nuovi mezzi di comunicazione: i social network. E' in questo modo che il grande compositore veneziano farà la sua prima apparizione ufficiale su Facebook in occasione del "Festival Antonio Vivaldi", che si terrà a Torino dal 5 al 23 aprile. Il format darà la possibilità di ascoltare una breve presentazione del concerto, con il contributo di un’intervistatrice e di un artista e di assistere ai primi minuti dell’esibizione musicale. «Il festival», ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino, «è nato dalla forza e dalla capacità di questa città di avere un approccio interdisciplinare dimostrando di saper fare rete, rendendo appetibile e accessibile il nostro patrimonio culturale».

Date e luoghi dei concerti del "Festival Antonio Vivaldi"

Mercoledì 5 aprile ore 18.30

Biblioteca Nazionale – Concerto inaugurale

PERLE MUSICALI DALLE RACCOLTE FOÀ E GIORDANO

A cura de L'Archicembalo, della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e dell'Associazione ABNUT.

Sabato 8 aprile ore 20.30

Biblioteca Nazionale

IL CONCERTO DOPPIO IN VIVALDI E BACH

A cura dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Martedì 11 aprile ore 21

Conservatorio

VIVALDI XL

A cura dell'Orchestra FILARMONICA di Torino

Mercoledì 12 aprile ore 21

Conservatorio

SUONATE A DUE VIOLINI.

A cura dell’UNIONE MUSICALE

Giovedì 13 aprile ore 20

Teatro Regio

L'INCORONAZIONE DI DARIO

A cura del TEATRO REGIO

Giovedì 20 aprile ore 21

Conservatorio

JUDITHA IN TRIONFO

a cura della STEFANO TEMPIA

Domenica 23 aprile ore 20.30

Biblioteca Nazionale - Concerto di chiusura

«TRA L'ERBE I ZEFFIRI»

A cura della DE SONO

Il programma dettagliato al sito ---> www.comune.torino.it/festivalvivaldi.