Beccato a nascondere hashish sotto un cassonetto: arrestato pusher pluripregiudicato

TORINO - Ennesimo arresto in zona San Salvario, dove gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno fermato un pusher pregiudicato e inottemperante a un ordine del Questore di Torino a lasciare il territorio nazionale.

La fuga e l'arresto

I poliziotti l'hanno visto nascondere qualcosa sotto a un cassonetto di via Berthollet e l'hanno subito riconosciuto: si trattava di un uomo di 31 anni di nazionalità tunisina, già arrestato un mese e mezzo fa dagli agenti del medesimo commissariato. Condannato a sette mesi, il pusher era in giro grazie alla condizionale. Alla vista degli operatori ha tentato una disperata fuga, ma è stato raggiunto e bloccato in via Goito: durante l'inseguimento lo spacciatore si è disfatto di un pezzo di hashish di 20 grammi, mentre sotto il cassonetto è stato rinvenuto un pezzo di 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.