La locandina per un evento studentesco fa il giro del web: «Disgustosa strumentalizzazione della donna»

TORINO - Doveva essere una semplice pubblicità a una serata studentesca e invece si è trasformato in un caso politico. Qual è stata la pietra dello scandalo? La locandina titola «La rivincita dei Nerd» e mostra un giovane studente occhialuto stringere i capelli di una ragazza, impegnata in un atto inequivocabile. Non lasciano spazio a repliche i ragazzi dei Giovani Democratici di Torino, indignati dalla volgarità del manifesto e rilanciano con un contro manifesto in cui la scritta «Adesso basta» sovrasta l'immagine dei due.

L'accusa di trasmettere un messaggio sessista

«Il messaggio veicolato da questa foto non è in alcun modo divertente», sanciscono i Giovani Democratici, «nè idoneo a una festa studentesca, non per l'atto in sè, ma per il concetto di "#preda sessuale" che comunica». Pare sia proprio il sentimento di violenza celato dietro l'atto di stringere i capelli della donna a mandare su tutte le furie i democratici che ne richiedono il ritiro immediato. «Noi crediamo in una sessualità libera, volontaria e sincera, dove nessuno sia un trofeo da esibire, ma dove sia riconosciuta e rispettata la dignità, la parità e la libertà di scelta delle persone». Il comunicato emesso dal Giovani Democratici chiude nella convinzione che per pubblicizzare un momento ludico come è quello di una festa studentesca non sia necessario ricorrere a questo tipo di messaggi, definiti "sessisti" e, men che meno, strumentalizzare «disgustosamente il corpo della donna».