Il derby della Mole al gusto di caffè: Toro e Juventus in una gara di solidarietà 

TORINO - La partita questa volta si gioca sul campo della solidarietà: Torino e Juventus si sfidano, virtualmente, a favore della ricerca alla lotta ai tumori dell'apparato muscoloscheletrici. Come? A colpi di caffè. Indispensabile in questo senso il sostegno del gruppo Vergnano che ha messo a disposizione per l'occasione 3000 lattine tematiche con i loghi delle due società calcistiche, contenenti ognuna 250 grammi di miscela.

L'iniziativa

Fino a domenica 7 maggio, giorno in cui le due squadre torinesi scenderanno in campo per disputarsi il derby vero e proprio, sarà possibile acquistare lattine di caffè Vergnano marchiate con i simboli delle due squadre. 1500 a strisce bianco nere e altrettante color granata: con un'offerta di 5 euro si potrà avere la confezione della propria squadra del cuore e, al contempo, compiere un atto di sostegno per la ricerca. L'iniziativa è sostenuta dalla "Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari Onlus" con il supporto di Caffè Vergnano, del Museo del Grande Torino, rappresentato da Domenico Beccaria, e dell'associazione "Quelli di Via Filadelfia", presieduta da Beppe Franzo. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione per sostenere il progetto di ricerca e la vendita avverrà sul sito di Caffè Vergnano e in alcuni locali torinesi della catena.