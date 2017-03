Orrore a Pinerolo, marito uccide la moglie a coltellate e confessa: «Sono stato io»

PINEROLO - Ha ucciso la moglie con delle coltellate all'addome e in faccia, poi ha chiamato il 112 e ha ammesso le sue colpe: «Sono stato io, ho ucciso mia moglie». A confessare la tragedia, consumatasi in via Poirino, a Pinerolo, è stato un uomo di 64 anni. L'omicidio è avvenuto intorno alle 18:30 nella cucina di un casolare basso, affacciato sulla strada: a perdere la vita una signora di 52 anni.

L'omicida apre la porta ai carabinieri

Il probabile movente? I troppi soldi spesi dalla donna, signora delle pulizie. La coppia ha un figlio, ma nel momento in cui si è consumata la tragedia i coniugi erano soli in casa, pertanto sono stati i militari ad avvisarlo della scomparsa della madre. E' stato l'uomo stesso a chiamare i carabinieri e ad aprir loro la porta.