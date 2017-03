Torino, il Turismo sostenibile diventa una priorità: «Dobbiamo rispettare l’ambiente»

TORINO - Nell’anno internazionale del Turismo Sostenibile, la nostra città ha tutta l’ambizione di confermarsi all’avanguardia in Italia e in Europa. Ecco perchè, la Giunta comunale ha deciso di creare un gruppo di lavoro che si dedicherà a sviluppare progetti per la promozione turistica legata alla mobilità sostenibile, alla realizzazione ecocamping, aree camper e strutture ricettive che abbiano il marchio Ecolabel Europeo, oltre all’organizzazione di grandi eventi, ristorazione e tanto altro che rispettino l’ambiente.

Torino, la sfida del turismo sostenibile

La sfida di Torino è ambiziosa e una grande occasione per la nostra città: «E’ importante costruire un’identità forte e un sistema che favorisca uno sviluppo del territorio rispettoso dell’ambiente» spiegano gli assessori Stefania Giannuzzi e Alberto Sacco. Per questo motivo, il gruppo di lavoro costituito collaborerà con Turismo Torino e le altre istituzioni, associazioni e soggetti pubblici interessati a contribuire allo sviluppo del programma. Nonostante le certificazioni già ricevute in passato, la strada da percorrere rimane tanta: oggi alcune opportunità sono largamente sottovalutate. Se rafforzate potrebbero rafforzare la vocazione turistica della città, sia come meta in sé che come punto di appoggio per i viaggi di eco turismo. Torino infatti non è solo una capitale d’arte e di cultura, ma città capace di vantare un immenso patrimonio naturalistico, riconosciuto recentemente dall’Unesco come riserva di biosfera. Un patrimonio da preservare e valorizzare al meglio.