Suv blocca il tram, coda in via Valperga Caluso: la «malasosta» manda in tilt il traffico

TORINO - La scena è sempre la stessa, raccontano: un’automobile parcheggiata male, il tram 16 impossibilitato nel proseguire la sua corsa e una fila di macchine pressoché interminabile. Se ci si aggiunge il rumore di clacson e le imprecazioni di decine e decine di autisti, il gioco è fatto.

Residenti esasperati, automobilisti infuriati

L’ultima segnalazione ci arriva da via Valperga Caluso, dove un Suv parcheggiato temporaneamente in mezzo alla strada ha bloccato il tram e causato diversi disagi al traffico veicolare per almeno un quarto d’ora. «Succede spessissimo qui», raccontano i residenti. Il problema in realtà è vasto e non riguarda solamente via Valperga Caluso ma tante altre zone di Torino: ecco perché, qualche mese fa, Chiara Appendino aveva dichiarato letteralmente guerra alla malasosta. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, la sensazione è che serva un cambio culturale per porre fine a una situazione simile di disagio.