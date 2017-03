Domenica torna la domenica ecologica, ma come siamo messi oggi a inquinamento dell’aria?

TORINO - Il 2 aprile torna la domenica ecologica, una delle due giornate programmate dalla Giunta comunale quando l’inquinamento in città era all’ordine del giorno e i blocchi per le vetture diesel Euro 3 e 4 quasi quotidiani. Ma com’è l’aria oggi? Il semaforo dell’Arpa è sempre funzionante e i controlli continuano imperterriti, ma finalmente da molti giorni non si registrano sforamenti oltre i 50 microgrammi per metro cubo. Nell’ultima settimana i valori di PM10 registrati si sono attestati in 26,43 microgrammi per metro cubo, un valore assolutamente non preoccupante. Così come le previsioni parlano al di sotto dei 30 microgrammi per metro cubo.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo le precipitazioni dello scorso fine settimana, questi e i prossimi giorni saranno caratterizzati dal bel tempo e da un sole caldo. Stando alle previsioni dell’Arpa il cielo rimarrà sempre sereno e la temperatura tra gli 8 gradi, la minima, e i 25 gradi, la massima.