«Venite in Italia a fare le baby sitter»: sgominate 2 gang che costringevano minorenni a prostituirsi

TORINO - Attiravano le ragazze in Italia con la scusa di aver trovato loro un lavoro come babysitter, poi le costringevano a prostituirsi in strada: la Squadra Mobile di Torino ha sgominato una serie di gruppi criminali dediti allo sfruttamento di giovani donne provenienti dall’Est Europa e obbligate a prostituirsi nelle zone Sud della città di Torino.

Il racconto della 14enne salvata dalla strada

In particolare, la giovani donne erano costrette a «lavorare» nell’ultimo tratto di corso Orbassano, fino al confine con Beinasco. Secondo la testimonianza delle ragazze, il gruppo reclutava nel proprio paese di origine alcune connazionali da avviare al meretricio. Un business interrotto anche grazie ad alcuni appartenenti della comunità rumena, lesti nell’allertare la polizia dopo aver ospitato una 14enne costretta prostituirsi dai propri connazionali. E’ stata la ragazza ha raccontare alle forze dell’ordine il giro d’affari del sodalizio criminale: la giovane era obbligata a prostituirsi in strada, nei pressi della zona industriale. L’intera cifra guadagnata veniva consegnata a un uomo della stessa nazionalità della ragazza.

Undici le misure cautelari richieste

L’indagine seguente, lunga e laboriosa, ha permesso di individuare e ricostruire l’intero organigramma di due diversi gruppi criminali composti da cittadini rumeni: un gruppo era capeggiato da C.C., colui che deteneva il controllo dell’area di corso Orbassano, mentre l’altro era in mano a C.P., in grado di controllare corso Grosseto e la zona nord di Torino. Undici le misure di custodia cautelare richieste dalla Procura della Repubblica nei confronti di undici persone di nazionalità rumena e d’età compresa tra 25 e 42 anni. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile, i reati contestati agli appartenenti dei due gruppi.