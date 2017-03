Ladri con la passione per i digestivi: fermate tre persone in un supermercato di via Giordano Bruno

TORINO - Ladri con la passione per i digestivi: sono tre le persone tratte in arresto dagli agenti della Squadra Volante per aver tentato di rubare alcuni alcolici in un supermercato di via Giordano Bruno: si tratta di due cittadini marocchini di 31 e 36 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, e una ventenne italiana di origini marocchine. I tre si sono recati nel reparto degli alcolici e hanno concentrato la loro attenzione sugli amari: sono cinque, di tre marche differenti, le bottiglie occultate dal gruppo di ladri. Nonostante il tentativo di "bere gratis", gli autori del tentato furto sono stati bloccati e i prodotti restituiti al supermercato.