Da corso Unione Sovietica a via Sacchi: il viaggio dei costosi cosmetici rubati

TORINO - L'uomo, un italiano di 76 anni, è entrato in farmacia poco dopo le 13.30 e si è impossessato di diverse confezioni di prodotti cosmetici, dopodiché è uscito, occultando la refurtiva e si è allontanato con discrezione. Il tutto è stato ripreso dall'occhio vigile della telecamera di video sorveglianza del negozio derubato in corso Stati Uniti. Il bottino del ladro era composto di 17 confezioni di un prodotto del valore di 50 euro, per un ammontare di circa 800 euro di merce.

La denuncia per ricettazione

Successivamente gli agenti del Commissariato San Secondo hanno deciso di controllare un esercizio di via Sacchi che tratta la vendita di prodotti cosmetici e oggettistica varia. L'attività sarebbe rientrata nel mirino dei poliziotti perchè gestita da un italiano con numerosi precedenti per ricettazione. Ed ecco riapparire "per magia" 16 dei 17 prodotti sottratti alla farmacia. Il titolare dell'attività ha dichiarato di aver acquistato la merce da uno sconosciuto a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita e di averne venduto uno prima dell'arrivo degli agenti. Il venditore è stato denunciato nuovamente per ricettazione.