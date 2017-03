Beccato a rubare in una ditta, ci riprova tre ore dopo: denunciato «ladro testardo»

IVREA - Deve avere la testa particolarmente dura il ladro beccato per ben due volte nella stessa notte a rubare all’interno di una ditta. E’ successo a Ivrea, dove un cittadino italiano di 61 anni è stato denunciato per ben due volte in tre ore dagli stessi agenti della polizia.

Il primo furto e la denuncia

Il primo furto è avvenuto intorno a mezzanotte quando è suonato il sistema d’allarme di una ditta di San Bernardo d’Ivrea. Il circuito di videosorveglianza ha segnalato la presenza di un soggetto all’interno dell’azienda: immediato l’intervento di una Volante dalla polizia, in contatto con l’istituto di vigilanza. I vigilantes hanno notato un soggetto allontanarsi a bordo di un’auto e l’hanno monitorato fino all’arrivo dei poliziotti. All’interno della vettura guidata dl 61enne, gli agenti hanno trovato arnesi atti allo scasso e grimaldelli: per questo motivo è stato denunciato per possesso ingiustificato.

Il secondo furto tre ore dopo la prima denuncia

Poco dopo però, a circa tre ore dal primo allarme, il sistema di videosorveglianza è scattato nuovamente ed è successo quello che nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno notato un individuo nascosto tra le sterpaglie adiacenti la recinzione della ditta: si trattava dello stesso uomo fermato e identificato poco prima. Aveva deciso di tornare nell’azienda per completare il lavoro interrotto prima. Un ladro testardo, ma denunciato per ben due volte da poliziotti in grado di beccarlo per ben due volte nella stessa notte: il gioco tra guardie e ladri questa volta è finito 2-0 per i buoni.