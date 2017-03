Follia a Torino, sfreccia in corso Grosseto a 151 km/h: multa in arrivo e patente sospesa

TORINO - Probabilmente pensava di essere sul set di Fast&Furious, ma con il suo comportamento incosciente ha messo in pericolo la propria vita e quella di tante altre persone: sono 151 i km all’ora toccati l’altro giorno da un automobilista in corso Grosseto, all’altezza del civico 304. La polizia municipale ha accertato l’infrazione con il telelaser ieri pomeriggio, alle 16:32.

Patente sospesa e multa in arrivo

Per fortuna, il guidatore non ha creato alcun incidente durante il viaggio a folle velocità nella carreggiata centrale del corso, tra piazza Manno verso piazza Rebaudengo. Quel che è certo è che ora si vedrà recapitare una multa di 829 euro e gli verranno decurtati 10 punti dalla patente, oltre ovviamente alla sospensione del documento di guida per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi.