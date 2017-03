Ritrovata fede nuziale in corso Cairoli, cercasi Giorgio o Lisetta a 53 anni dal «sì»

TORINO - Dentro la fede nuziale c’è un pezzo di storia di due persone che il 23 febbraio 1964 si sono giurate amore eterno. Lisetta e Giorgio sono i nomi incisi (insieme alla data) sull’anello dorato ritrovato per terra in corso Cairoli, un oggetto preziosissimo prodotto 53 anni fa e che oggi, chissà per quale motivo, è senza il suo legittimo proprietario.

La fede ritrovata da un avvocato

L’anello è stato smarrito o gettato in seguito a qualche avvenimento? Giorgio e Lisetta sono ancora sposati? A quale dei due coniugi appartiene la fede? Queste sono domande a cui per il momento è impossibile rispondere, anche se si confida nella condivisione sui social network per poter ritrovare il proprietario e per rispondere a interrogativi che stanno incuriosendo tanti torinesi. L’anello è stato ritrovato proprio questa mattina da un avvocato che stava recandosi sul posto di lavoro: «L’ho trovato mentre parcheggiavo», ci dice il legale che ha lo studio in corso Cairoli, «al momento ce l’ho ancora io, ma presto, se non si troverà il proprietario, lo consegneremo alla polizia municipale».