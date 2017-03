Meteo a Torino, sole e temperature estive ma nel weekend arriva il maltempo

TORINO - Vi eravate abituati a queste bellissime giornate? Godetevele ancora per qualche giorno perché nel fine settimana il tempo sarà decisamente diverso. Purtroppo le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: nel fine settimana le condizioni del tempo muteranno drasticamente, portando in città nuvole, temperature più fredde e possibili piogge.

Temperature in ribasso, nuvole in arrivo

Forse è ancora presto per sbilanciarsi, pertanto consigliamo di controllare l’attendibilità delle previsioni nei giorni a ridosso del weekend ma la situazione attuale parla chiaro: giovedì e venerdì i torinesi avranno due giornate di sole pieno, con temperature in grado di arrivare fino a 25 gradi. Una piccola «estate in anticipo» più che primavera. Diversa la situazione nel weekend, quando sulla città arriverà una perturbazione. Previste nuvole nella giornata di sabato, con possibili piogge per domenica quando a Torino è prevista la domenica ecologica. A picco anche le temperature, con le massime che scenderanno fino a 16 gradi. Una bella differenza rispetto a quelle percepite oggi.