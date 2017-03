Domenica ecologica, tra car pooling e pompe funebri decise deroghe speciali per la circolazione

TORINO - Si può morire o no durante la domenica ecologica? La domanda è volutamente provocatoria, ma aleggia veramente nella testa dei torinesi. In vista dello stop alle auto previsto per domenica 2 aprile, il secondo dopo quello dello scorso 5 marzo, arrivano alcune precisazioni in merito a deroghe speciali destinate ad alcune persone che potranno così circolare nonostante il divieto.

Via libera alle pompe funebri e ai veterinari

Il via libero più atteso è quello rivolto ai mezzi impiegati nelle cerimonie funebri. Il documento ricorda come «è da intendersi estesa ai veicoli utilizzati dai ministri officianti e cerimonie religiose e anche ai veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporto funebri per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle cerimonie funebri». A sollevare il problema era stato Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico. Il punto è che al di là delle imprese, le operazioni di trasporto di materiali presso la casa del defunto vengono effettuate con mezzi diversi, non per forza con il carro funebre. Da qui la frase forte e provocatoria: «Cari torinesi, sperate di non aver bisogno dei servizi funebri durante le domeniche di blocco del traffico». Vi sono poi altre categorie di persone che potranno circolare liberamente: se per i medici la cosa era abbastanza logica, il permesso è stato esteso anche ai veterinari. Buone notizie dunque per i nostri amici animali.

Car Pooling, una precisazione importante

Tra le varie precisazioni offerte, i punti principali della circolare riguardano il car pooling, dove si specifica che è da intendersi riferito «ai veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e non è esteso ai veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1)». Insomma, nonostante la domenica ecologica non sarà un blocco totale. Anzi. Diverse categorie potranno muoversi liberamente per la città, anche se l’invito a utilizzare il veicolo solo in caso di necessità rimane più che valido.