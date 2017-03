Giorgio ha ritrovato la fede nuziale persa, lacrime davanti ai ricordi della moglie che non c’è più

TORINO - E’ bastata una notizia letta decine di migliaia di volte e condivisa da oltre 5.300 persone in poche ore sui social network per ricongiungere la fede nuziale, trovata per terra ieri mattina in corso Cairoli da un avvocato, al suo legittimo proprietario, Giorgio. La segnalazione del legale, quasi convinto del fatto che nessuno si sarebbe fatto avanti e pronto a consegnare il prezioso anello alla polizia municipale, è invece servita a far arrivare la storia del ritrovamento a un’amica dell’uomo che non ha avuto dubbi sull’appartenenza. In serata Giorgio si è presentato munito di ricordi, tante fotografie, per provare che quella fede era effettivamente sua.

Una storia d’amore lunga cinquant’anni

Giorgio ha velocemente ripercorso il suo matrimonio con Lisetta, con quel «sì» detto il 23 febbraio del 1964 che ha fatto da inizio a una storia d’amore durata fino a poco più di tre anni fa quando la donna è morta. La fede la tiene ancora sempre sull’anulare sinistro ma, ha raccontato, deve averla persa mentre era alle prese con le buste della spesa. Quando gli è stata riconsegnata era felicissimo e gli è scesa anche qualche lacrima.