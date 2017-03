Domenica si corre la Tuttadritta: deviati i mezzi pubblici, modifiche alla viabilità

TORINO - Domenica ecologica, auto ferme e… mezzi pubblici deviati. In occasione della Tuttadritta 2017, manifestazione podistica tra le più apprezzate in città, diverse linee dei bus Gtt subiranno variazioni di percorso per consentire ai corridori di percorrere tutto il tragitto senza alcun intoppo. E’ quindi utile sapere quali mezzi verranno deviati e dove passeranno per organizzare in tempo i propri spostamenti. Questo il percorso della Tuttadritta: piazza San Carlo, via Roma, piazza Carlo Felice, via Sacchi, corso Turati, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, viale Torino, piazza Principe Amedeo (Nichelino). I seguenti mezzi pubblici verranno deviati al mattino: 2, 4, 9, 11, 14, 16 c.s., 16 c.d., 17, 18, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 58b, 62, 63, 63b, 64, 67, 68, 71, 74, linee extraurbane Torino - Cumiana e Torino - Giaveno.

I mezzi pubblici deviati

- Linea 2. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione via Corradino: limitata in corso Tazzoli angolo corso Agnelli (capolinea provvisorio in corso Tazzoli angolo via Eleonora D'Arborea). Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di corso Tazzoli deviata in corso Siracusa, percorso normale.

- Linea 4. Dalle 9.40 alle 10.30. Direzione strada del Drosso: da via Arsenale deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica (capolinea provvisorio all'altezza di via Nichelino). Direzione Falchera: dal capolinea provvisorio prosegue in corso Unione Sovietica, corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso normale. Dalle 10.30 alle 11.30. Direzione strada del Drosso: limitazione in piazzale Caio Mario e capolinea provvisorio all'altezza di via Nichelino. Direzione Falchera: dal capolinea provvisorio di piazzale Caio Mario prosegue in corso Unione Sovietica, percorso normale.

- Linea 9. Dalle 9.45 alle 10.20. Direzione corso Massimo d'Azeglio: limitata in largo Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio). Direzione piazza Stampalia: dal capolinea provvisorio di largo Vittorio Emanuele II segue percorso normale.

- Linea 11. Dalle 9.45 alle 10.20. Solo direzione Venaria: da corso Stati Uniti deviata in corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso normale.

- Linea 14. Dalle 9.15 alle 11.15. Direzione Torino: da via Tunisi deviata in corso Sebastopoli, via Giordano Bruno (capolinea provvisorio dopo corso Sebastopoli). Direzione Nichelino: dal capolinea provvisorio in via Giordano Bruno segue percorso normale.

Linea 16 c.s. Dalle 9.30 alle 10.20. Da corso Einaudi deviata in corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

- Linea 16 c.d. Dalle 9.30 alle 10.20. Da piazza della Repubblica deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale.

- Linea 17. Dalle 9.40 alle 11.00. Direzione Torino: da corso Sebastopoli angolo via Tripoli prosegue in corso Sebastopoli, corso IV Novembre, corso Monte Lungo, inversione di marcia in piazzale Costantino il Grande, corso Monte Lungo (capolinea provvisorio dopo corso Galileo Ferraris). Direzione Rivoli: dal capolinea provvisorio di corso Monte Lungo prosegue in corso IV Novembre, corso Sebastopoli, percorso normale.

- Linea 18. Dalle 9.45 alle 11.30. Direzione piazzale Caio Mario: limitata in via Pannunzio (capolinea provvisorio con la linea 95). Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di via Pannunzio prosegue in via Bossoli, via Pio VII, via Passo Buole, percorso normale.

- Linea 33. Dalle 9.45 alle 10.30. Direzione Torino: da corso Re Umberto angolo corso Vittorio Emanuele II prosegue in corso Re Umberto, piazza Solferino (capolinea provvisorio in comune con le linee 14 e 63). Direzione Collegno: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue in corso Re Umberto, percorso normale.

- Linea 38. Dalle 10.00 alle 11.45. Direzione Torino: da via Plava deviata in via Faccioli, via Quarello, via Negarville (capolinea provvisorio all'altezza di via Roveda). Direzione Collegno: dal capolinea provvisorio di via Negarville segue percorso normale.

- Linea 39. Dalle 10.00 alle 11.45. Direzione Torino: limitata in strada dei Cacciatori (capolinea provvisorio all'altezza dell'Ipermercato). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio in strada dei Cacciatori segue percorso normale.

- Linea 41. Dalle 10.00 alle 12.00. Servizio sospeso.

- Linea 42. Dalle 9.30 alle 10.30. Direzione via Ventimiglia: da corso Rosselli deviata in corso Re Umberto, inversione di marcia in piazza Costantino il Grande, corso Re Umberto (capolinea provvisorio all'altezza di via Tirreno). Direzione via Marsigli: dal capolinea provvisorio prosegue per corso Re Umberto, corso Rosselli, percorso normale.

- Linea 43. Dalle ore 10.20 alle 11.15. Direzione Torino: limitata in corso Settembrini (capolinea provvisorio presso cancello 15). Direzione Rivalta: dal capolinea provvisorio di corso Settembrini segue percorso normale.

Linea 58b. Dalle 9.45 alle 10.20. Solo direzione via Bertola: da corso Stati Uniti deviata in corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso normale.

- Linea 62. Dalle 10.00 alle 11.40. Direzione piazzale Caio Mario: limitata in corso Tazzoli (capolinea provvisorio in corso Tazzoli angolo via Eleonora D'Arborea). Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di corso Tazzoli segue percorso normale.

Linea 63. Dalle 9.30 alle 11.50. Direzione piazza Solferino: effettua capolinea provvisorio di strada delle Cacce angolo via Verga, prosegue sul percorso normale fino in via Tunisi, quindi deviata in corso Sebastopoli, via Giordano Bruno (capolinea provvisorio angolo corso Sebastopoli). Direzione via Negarville: dal capolinea provvisorio di via Giordano Bruno prosegue sul percorso normale fino in strada delle Cacce, quindi deviata in strada Castello di Mirafiori, inversione di marcia all'altezza di via Artom, strada Castello di Mirafiori, strada delle Cacce (capolinea provvisorio).

- Linea 63b. Dalle 9.45 alle 11.40. Percorso circolare: dal capolinea provvisorio di via Biscaretti di Ruffia prosegue per via Biscaretti di Ruffia, via Faccioli, via Plava, via Anselmetti, strada del Drosso, via Negarville, via Quarello, via Faccioli, via Plava, via Anselmetti, corso Orbassano, corso Settembrini, corso Unione Sovietica, via Biscaretti di Ruffia (capolinea provvisorio).

- Linea 64. Dalle 9.45 alle 10.20. Direzione Torino: da corso Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II prosegue in corso Galileo Ferraris, corso Matteotti, via XX Settembre, via Bertola (capolinea provvisorio in comune con linea 58b). Direzione Grugliasco: dal capolinea provvisorio di via Bertola deviata in via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

- Linea 67. Dalle 9.45 alle 10.20. Direzione Torino: da via Madama Cristina angolo corso Vittorio Emanuele II deviata in via Accademia Albertina, via Po, piazza Castello, via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale. Direzione Moncalieri: da via Cernaia deviata in via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, via Accademia Albertina, via Madama Cristina, percorso normale.

- Linea 68. Dalle 9.45 alle 10.20. Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

- Linea 71. Dalle 10.00 alle 11.50. Direzione via Farinelli: da via Plava deviata in via Negarville, via Quarello, via Faccioli, via Plava (capolinea provvisorio all'altezza di via Negarville). Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio di via Plava segue percorso normale.

- Linea 74. Dalle 9.45 alle 11.00. Linea divisa in due tratte distinte. Tratta via Gorini - corso Cosenza angolo corso Agnelli. Direzione corso Cosenza / corso Agnelli: da corso Cosenza deviata in corso Agnelli, inversione di marcia all'altezza di corso Tazzoli, corso Agnelli, corso Cosenza. Direzione via Gorini: da corso Cosenza segue percorso normale. Tratta via Ventimiglia - corso Corsica angolo corso Giambone. Direzione corso Corsica / corso Giambone: da corso Corsica deviata in corso Giambone, via Pio VII, via Bossoli. Direzione via Ventimiglia: da via Bossoli segue percorso normale.

Linee Extraurbane Torino - Cumiana e Torino - Giaveno. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione Torino: da corso Orbassano angolo corso Settembrini prosegue in corso Orbassano, corso Tazzoli, corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Monte Lungo, corso Re Umberto,percorso normale.Direzioni Cumiana - Giaveno: da corso Galileo Ferraris deviata in corso Monte Lungo, corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Orbassano, percorso normale.