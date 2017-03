Partita del Cuore allo Stadium, confermata la presenza dei ferraristi Vettel e Raikkonen

TORINO - Martedì 30 maggio, come già vi avevamo preannunciato, allo Juventus Stadium andrà in scena la Partita del Cuore, un evento benefico a favore della ricerca sul cancro. Sarà anche l’occasione per ammirare per la prima volta nel nuovo impianto bianconero Gianni Morandi, il presidente della Nazionale Cantanti che sfiderà sul rettangolo verde i Campioni per la Ricerca. Quest’ultima formazione è ancora da completare, ma hanno già confermato la presenza i due piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Per le più giovani Benji e Fede

Tra i cantanti ci sarà l’esordio di Benji e Fede, i due giovani ragazzi che grazie ai social hanno raggiunto la popolarità e sono diventati idoli di migliaia di giovanissime. Insieme a loro dovrebbero esserci Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi e Clementino e tanti altri.

La terza allo «Stadium» con un obiettivo ambizioso

Per la terza volta dal 2013 la Nazionale Cantanti sceglie lo Juventus Stadium per disputare la Partita del Cuore. L’obiettivo dichiarato è quello di superare il record di 2 milioni e 111mila euro di raccolta fondi fatto nel 2015. «Sono felice che la Nazionale Cantanti abbia deciso di riportare a Torino la Partita del Cuore, confermando la volontà di organizzare con noi questo evento con cadenza biennale», ha detto Allegra Agnelli, presidente della Fondazione, «insieme abbiamo realizzato due edizioni record, fornendo un prezioso sostegno per lo sviluppo dell’Istituto di Candiolo, dove ricerca e cura convivono fianco a fianco per combattere nel modo più efficace possibile la difficile battaglia contro il cancro".

