Torino ancora una volta in vetta: la Reggia di Venaria nella top ten dei musei italiani 

TORINO - Mentre in questi giorni impazzano i dibattiti sui tagli al bilancio della Giunta Appendino, Torino si conferma ancora una volta come uno dei poli principali della cultura italiana. La prova ci viene dalla classifica dei musei italiani più visitati nel 2016, stilata dal Giornale dell’Arte con The Art Newspaper.

La Reggia prima tra i musei torinesi

Un riconoscimento che arriva come un regalo per la Reggia che, quest'anno, festeggia i suoi primi 10 anni di attività. I numeri di visitatori della meravigliosa dimora sabauda continuano a crescere: con oltre un milione di biglietti staccati nel 2016 la Venaria scala le classifiche nazionali, passando dal decimo al quinto posto della graduatoria. Per i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio si aspettano orde di visitatari e la mostra multimediale «Caravaggio Experience», inaugurata da appena una settimana, sta già dando molte soddisfazioni.

Museo Egizio e museo del Cinema

Nel 2016 anche l'Egizio e il museo del Cinema, due storiche eccellenze torinesi, si sono piazzate ai piani alti della classifica nazionale per numero di visitatori. Parliamo di cifre davvero impressionanti: 852.095 visitatori per l'Egizio e 688.215 ingressi registrati per il Cinema. Con questi risultati i due si piazzano, rispettivamente, al settimo e nono posto della graduatoria, confermandosi ancora una volta come fiori all'occhiello della "Torino Culturale" di cui i torinesi vanno tanto fieri.