Barriera di Milano, la passeggiata in città di un cervo inseguito dai vigili urbani

TORINO - Un cervo a passeggio per Barriera di Milano. No, non è uno scherzo ma quanto accaduto questa notte in piena città. L’animale, in un contesto insolito rispetto al suo habitat naturale, è stato notato da più persone in corso Giulio Cesare, via Mercante e via Brandizzo. Un utente di Youreporter, Kellerone, ha avuto anche la prontezza di filmarlo.

La fuga a Parco Stura

Secondo le ultime ricostruzioni il cervo, visibilmente spaventato, è stato inseguito anche dai vigili urbani questa mattina, poco dopo le 5. Inutili i tentativi di catturarlo e di riportarlo nel suo ambiente: l’animale è riuscito a seminare gli agenti della polizia municipale e a fuggire all’interno del Parco Stura. Si tratta di un esemplare alto 1,70 metri circa: chi dovesse avvistarlo nuovamente in città è pregato di contattare i vigili.