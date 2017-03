Senza lavoro ma con 2 milioni di euro di patrimonio: blitz nei campi nomadi di Torino

TORINO - Senza lavoro, ma con un reddito altissimo. Dopo una lunga indagine avviata anni fa, la Guardia di Finanza di Torino ha confiscato beni per circa 2 milioni di euro a 26 persone residenti nei principali campi nomadi di Torino. I rom coinvolti, nonostante non avessero mai lavorato, erano proprietari di terreni, autovetture e grosse somme di denaro depositato regolarmente in banca. Il Tribunale di Torino ha emesso un provvedimento di confisca dei beni mobili, immobili e delle disponibilità finanziarie dei soggetti.

L'analisi dei conti, dei redditi e la confisca

La sproporzione tra possesso dei beni stessi e l’inesistenza dei redditi fiscalmente dichiarati ha insospettito gli agenti della Guardia di Finanza: il Tribunale, ritenendo che il patrimonio fosse stato accumulato mediante attività illecite, ne ha disposto la confisca. Numerosi gli elementi che lasciano pensare come gli indagati vivessero abitualmente con i proventi di furti commessi nel torinese. Una volta dimostrata la pericolosità sociale degli indagati, la Guardia di Finanza è andata ad approfondire le reali ricchezze dei soggetti, confrontandole con i redditi dichiarati negli ultimi anni. L’analisi patrimoniale ha tolto ogni dubbio: case, macchine e denaro non erano giustificabili da alcuna lecita fonte di ricchezza.