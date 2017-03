Botte e minacce, la follia di un uomo contro la compagna: «Ti sfiguro con l’acido»

TORINO - Botte, violenze psicologiche e quella minaccia da gelare il sangue nelle vene: «Ti sfiguro con l’acido». L’ennesimo racconto di violenza sulle donne è tremendo e crudo, ma è il finale a rincuorare e lasciare un po’ di speranza: lo stalker viene arrestato dalla polizia.

Lui ha 41 anni, lei 38. Sono fidanzati da qualche anno e, come spesso accade, l’inizio della loro relazione è favoloso ma con il passare del tempo iniziano i primi problemi. A peggiorare ulteriormente una situazione già di per sé critica, la presenza di tre bambini avuti da entrambi in una storia precedente. Da ottobre la donna ha iniziato a subire le prime minacce, diventate presto percosse, sino all’ultimo avvertimento: «Ti sfiguro con l’acido». Nonostante le minacce di morte, le telefonate e i messaggi, la donna non ha mai avuto la forza di allontanare il fidanzato-mostro che la teneva a sé con la sua strategia fondata sul terrore.

La denuncia e l'arresto del compagno violento

Una sera, terrorizzata per la propria incolumità e per quella del proprio figlio, la donna ha trovato il coraggio di raccontare tutto alle forze dell’ordine. Sono bastati due giorni di osservazione e intercettazioni per confermare l’incubo vissuto quotidianamente dalla donna. Dopo una folle corsa in auto con a bordo i suoi due bambini, l’uomo accecato dalla gelosia, ha parcheggiato l’auto e si è fiondato verso il portone dell’abitazione della donna. L’ultima persecuzione è stata proprio quella del dito contro il campanello: ad aspettarlo c’erano infatti poliziotti, che per porre fine all’escalation di violenze fisiche e psicologiche lo hanno immediatamente arrestato con l’accusa di stalking.