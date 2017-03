Una strada? No, una groviera: a Rivoli auto e moto danneggiate da grosse buche sull’asfalto

RIVOLI - Strada Bastone, la via dove ti salta il copertone. Sembra una battuta, ma purtroppo è la pericolosa realtà con cui sono costretti a convivere i residenti di una zona compresa tra Rivoli e Cascine Vica. Il problema? Delle grosse buche che rendono, di fatto, l’asfalto pericolosissimo per le auto, i motorini e le biciclette.

Buca nell'asfalto, la situazione peggiora ogni giorno

La segnalazione ci arriva da un lettore, che scrive: «La strada peggiora a vista d’occhio. Ce ne sarebbero di cose da dire… anzi, bisognerebbe addirittura aprire un fascicolo in procura se andiamo a vedere». Non è la prima volta che in Strada Bastone qualche auto ci rimette una gomma o addirittura il semiasse. Quel che è certo è che con il tempo la situazione, già di per sé critica, sembra destinata a peggiorare a causa del maltempo e delle infiltrazioni. Il pericolo è esteso non solo ai conducenti un veicolo a motore, ma anche a bambini in bicicletta e passanti distratti. Serve dunque un intervento immediato, prima che qualcuno possa farsi davvero male.