Grave incidente in corso Unione Sovietica, motociclista si schianta su un cartello stradale

TORINO - Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 19:40, in corso Unione Sovietica angolo via Bordighera: un ragazzo di 22 anni si è schiantato con la sua moto, una Yamaha XJ 600, contro un cartello stradale. Il giovane stava percorrendo il corso in direzione esterno città quando ha perso il controllo del motociclo, è salito sulla banchina spartitraffico e ha terminato il proprio percorso contro il cartello stradale.

Motociclista in prognosi riservata, si cercano testimoni

Non è chiaro il motivo che abbia causato la perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista. Dopo l’impatto con il cartello, la moto ha proseguito la sua folle corsa contro una Fiat Punto che si stava fermando all’incrocio con via Bordighera. Il conducente del motociclo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino: la prognosi è riservata. Sul posto anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale che ha rilevato l’incidente ed è alla ricerca di testimoni. Chi avesse assistito alla scena è pregato di contattare i numeri 01101126509/10.