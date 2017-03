Imu e Tasi 2017: approvate aliquote, agevolazioni ed esenzioni per l’anno in corso

TORINO - Il Consiglio comunale ha approvato le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni per il 2017 In particolare per ciò che riguarda l’Imu, l’imposta non si applica all’abitazione principale e alle sue pertinenze (a esclusione degli immobili di lusso) esattamente come l’anno scorso, mentre per quanto riguarda le agevolazioni queste sono previste per sale cinematografiche, start up e proprietari di alloggi o di locali commerciali che decidono di rivedere il contratto d'affitto, proponendo agli inquilini o, se si tratta di un negozio agli esercenti, una riduzione del canone di locazione. Le aliquote Imu restano al 10,6 per mille sulle seconde case. Per i proprietari di locali commerciali che, per andare incontro alle richieste degli affittuari, decidono di ricontrattare e abbassare l’importo del canone di locazione e per quelli che possiedono appartamenti privati e decidono di ridurre il costo dell’affitto pagato dagli inquilini, viene applicato lo sconto di un punto percentuale (dal 10,6 al 9,6 per mille) nel caso di una riduzione compresa tra il 10 e il 20 per cento, che sale a due punti percentuali (dal 10,6 all’8,6 per mille) se è superiore al 20 per cento.

Altre agevolazioni

Tra le altre agevolazioni relative all’imposta sugli immobili, sono previste riduzioni delle aliquote (dal 10,6 all’8,6 per mille) per le abitazioni concesse in locazione o comodato a soggetti affidatari di servizi di accoglienza per immigrati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, l’alleggerimento (dal 10,6 al 9,6 per mille) dell’imposta sui locali utilizzati come cinema e per le unità immobiliari di proprietà o concesse in locazione a imprese startup (dal 10,6 all’8,6 per i primi due anni di attività).

Tasi

Per quanto riguarda la Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi) il pagamento non è dovuto per gli alloggi adibiti ad abitazione principale e per gli immobili già soggetti al pagamento dell’Imu.