Dentifricio e legnetti per manomettere i parchimetri della città: nei guai due persone

TORINO - Dentifricio e leggenti per rubare le monetine inserite nei parchimetri GTT della città: è questo l’astuto stratagemma messo in piedi da due persone, bloccate e denunciate per furto aggravato dagli agenti della Squadra Volante. I due soggetti, un albanese di 63 anni e un tunisino di 50, hanno concentrato la loro attività nella zona di San Secondo. Qualche settimana fa altre due persone erano state fermate in corso San Maurizio: utilizzavano la stessa modalità per portare via le monetine usate da chi voleva parcheggiare l’auto.

Ecco come venivano manomessi i parchimetri

Il modus operandi era sempre lo stesso: i responsabili, servendosi del dentifricio, veicolavano il flusso delle monetine inserite nel parchimetro verso il canale di restituzione. Qui, invece di uscire e tornare al legittimo proprietario, rimanevano bloccate dentro lo sportellino grazie ad alcuni bastoncini di legno apposti ad arte. L’automobilista, anche a causa della fretta e delle poche monete inserite, decideva spesso di andarsene lasciando lì i soldi. Cinque i parchimetri manomessi con questo stratagemma dai ladri, tutti nei pressi di corso Turati. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso; il cittadino tunisino è stato anche denunciato per violazione della legge sull’immigrazione poiché inottemperante ad un ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale.