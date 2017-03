Manutenzione stradale, partono i cantieri in città: interventi per 12 milioni di euro

TORINO - Finito il periodo invernale, con l’arrivo del bel tempo il Comune di Torino ha dato il via alle attività di manutenzione di strade e piazze cittadine previsti dal piano generale messo a punto dal Settore Suolo e Parcheggi, procedendo a nuove asfaltature e alla sistemazione di avvallamenti delle buche. I lavori, che coinvolgono tutte le Circoscrizioni, prevedono in particolare il risanamento e l’asfaltatura di ampi tratti di carreggiata e, in alcuni casi, il rifacimento delle corsie preferenziali per i mezzi pubblici e la sistemazione dei marciapiedi. A disposizione per le manutenzioni ordinarie sono stati messi 12 milioni di euro, che fanno parte dei 37 milioni di euro stanziati per i lavori in scuole, cura del verde, ripristino delle pavimentazioni stradali e di altri spazi pubblici.

Cantieri attivi al momento

Al momento ci sono già diversi cantieri attivi a Torino. Si tratta di cantieri mobili, al fine di limitare al massimo i disagi di traffico, e sono in corso Re Umberto, corso Salvemini, via Bertani, via Roveda, piazza Rivoli, corso Lecce, via Pianezza, strada San Mauro, via Respighi, via Petrelle, via Petracqua, strada Eremo, via Oropa, via Porri, corso Maroncelli, corso Massimo d’Azeglio, via Bernardino Galliari.

Prossimi interventi

Da cronoprogramma, finiti i primi lavori, i cantieri si sposteranno in corso Galileo Ferraris, Duca degli Abruzzi, largo Tirreno, corso Francia, via Livorno, via Verolengo, via Rismondo, corso Trapani, via Varalda e via Massena.

Sicurezza e decoro della città

La manutenzione stradale, fanno sapere da Palazzo Civico, è un argomento molto caro alla Giunta della sindaca Chiara Appendino. «Serve per garantire sicurezza e decoro alla città», dice l’assessore Maria Lapietra, «questa è la ragione che ci ha indotti a inserire nel bilancio preventivo il raddoppio dei fondi di pronto utilizzo per le manutenzioni ordinarie».