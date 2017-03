Sette turisti intrappolati a Palazzo Madama, delicato intervento dei Vigili del Fuoco

TORINO - Una visita che si è rivelata più movimentata del previsto quella di 7 turisti spagnoli a palazzo Madama. Gli sfortunati sono rimasti intrappolati all'interno dell'ascensore dello stabile e il recupero è stato tutt'altro che semplice.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco

L'intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco è durato circa un'ora dal momento che il punto in cui l'ascensore si è bloccato è risulatato piuttosto difficile da raggiungere. Le squadre di soccorso hanno dovuto escogitare un modo alternativo per raggiungere gli intrappolati. Come? Calandosi dall'alto. I Saf, la squadra 22 e il 118, aiutati nelle operazioni dai tecnici della ditta che si occupa della manutenzione dell’ascensore, si sono calati nella tromba che scorre lungo la cabina panoramica e hanno smontato il vetro che li separava dai turisti intrappolati. I turisti sono stati infine calati uno alla vota e l'incubo è terminato nel migliore dei modi.