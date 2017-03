Grave incidente in corso Grosseto, tre auto coinvolte e traffico in tilt

TORINO - Tre auto coinvolte intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 31 marzo, in un grave incidente all'incrocio tra corso Grosseto e via Casteldelfino. L'impatto ha bloccato la viabilità verso piazza Rebaudengo e ha mandato in tilt il traffico. I residenti raccontano agli agenti intervenuti che in quel tratto di strada avvengono numerosi scontri e che perciò si dovrebbero studiare delle misure per limitare la velocità degli automobilisti.



La dinamica dell'incidente

Ancora incerta quale sia stata la dinamica dello scontro, attualmente al vaglio della polizia municipale. Uno degli automobilisti coinvolti ha raccontato di aver visto una vettura sbucare dal nulla per immettersi in via Casteldelfino. Uno degli autisti è stato portato dall'ambulanza al pronto soccorso con codice giallo e la sua prognosi è attualmente riservata. A farne le spese anche un semaforo, distrutto nell'impatto con una delle vetture. Sul posto, due squadre dei vigili del fuoco, un’ambulanza, i carabinieri e la polizia municipale.