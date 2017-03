Gli eventi da non perdere a Torino nel weekend dal 31 marzo al 2 aprile

TORINO - Cosa fare nel week end a Torino? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma tra venerdì 10 e domenica 12 marzo. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, spettacoli teatrali ed eventi «mangerecci», quindi, per rimanere in tema, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Gli eventi da non perdere a Torino

Piazza al cioccolato e artigianato

Domenica 2 aprile in Piazza Statuto si terrà la seconda edizione della kermesse «Piazza al cioccolato e artigianato». Alla manifestazione parteciperanno molti produttori alimentari con prodotti tipici locali, espositori e artigiani con prodotti d'eccellenza, il tutto accompagnato da momenti di animazione culturale e ricreativa nella splendida cornice offerta da piazza Statuto.

Mostra «Titanic – The Artifact Exhibition» alla Promotrice delle Belle Arti

Direttamente dalle buie profondità degli abissi oceanici arriva per la prima volta in Italia «Titanic - The artifact exhibition» la mostra dedicata al più famoso transatlantico del mondo. L’esposizione, che ha emozionato oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo, sarà visitabile presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino fino al 25 giugno 2017.

Tuttadritta dal centro a Stupinigi

Partenza da piazza San Carlo e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Una corsa di 10.000 metri che nel suo percorso «taglia» in due la nostra bellissima città. Un’occasione di svago e divertimento per tutti, professionisti e non.

Torino Cocktail week

Continua la prima edizione della «Torino Cocktail Week». Se il buon bere è la vostra passione questo è l’evento che fa per voi. Sotto la Mole arriva una settimana dedicata alla miscelazione, con più di 30 locali e cocktail bar coinvolti in tutta la città, bartender di fama internazionale, masterclass e workshop.

Seconda domenica ecologica

Il 2 aprile a Torino si terrà la seconda domenica ecologica. Per l’occasione la città offrirà moltissimi eventi e manifestazioni da non perdere.

