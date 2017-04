Aggressione al Giardino Roccioso, studente picchiato alle spalle da tre rapinatori

TORINO - Ancora un'aggressione in pieno giorno. Tre ragazzi sono stati avvicinati da altrettanti coetanei al Giardino Rocciso di via Boiardo, nel cuore del Parco del Valentino con la scusa di una sigaretta, degenerata presto in un'aggressione violenta.

L'aggressione, le botte e il tanto scippo

Dopo aver negato la sigaretta ai ragazzi, i tre amici hanno deciso di allontanarsi. Una precauzione che non è servita perché uno degli aggressori, un 18enne, ha seguito il gruppetto e ha sferrato un pugno al capo di una delle vittime mentre era di spalle. Anche gli altri due aggressori hanno colpito il malcapitato con calci e pugni, prima di provare a portar via lo zaino che conteneva i testi di medicina e la bicicletta. Fallito il tentativo di scippo, prima di allontanarsi uno dei rapinatori ha colpito nuovamente la vittima con un pugno in pieno volto.

L'inseguimento e l'arresto

Nonostante le botte subite, lo studente è salito in sella alla propria bicicletta e ha seguito il trio di aggressori, comunicandone così la posizione agli agenti di polizia. Questo ha permesso agli uomini della Squadra Volante di invididuare i rapinatori e di arrestarli: si tratta di tre italiani, due diciottenni e un ventiduenne.