Padre e figlio in bicicletta aggrediti da un grosso cane randagio: ferita anche una donna

AIRASCA - Non è stata di certo una normale gita in bicicletta quella vissuta da tre persone di Scalenghe, in provincia di Torino. Nella giornata di ieri, intorno alle 18:00, Giuseppe (36 anni), il figlio Simone (5 anni) e Margherita (63 anni) sono stati attaccati da un cane di grossa taglia, probabilmente randagio. L’aggressione improvvisa è avvenuta quando i tre sono transitati nei pressi della ditta SKF di Airasca, a bordo delle proprie biciclette.

I feriti in ospedale, ricerche in corso per il cane

Il padre ha riportato una ferita al braccio sinistro e un’escoriazione sulla coscia sinistra guaribile in 10 giorni, mentre il piccolo Simone è stato trasportato al Regina Margherita di Torino per una ferita lacero-contusa profonda a livello del tendine d’achille del piede destro. Margherita, la donna di 63 anni, ha subito ferite ed escoriazioni sul braccio destro e sul fianco sinistro giudicate guaribili in 15 giorni. I due adulti sono stati curati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo. L’immediata ispezione della località indicata non ha permesso di rintracciare il cane randagio. In corso le indagini.