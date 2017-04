Droga nascosta nel bidet, cane poliziotto fiuta hashish in via Accademia Albertina

TORINO - Gli agenti del Commissariato di "Dora Vanchiglia" stavano tenendo d'occhio da tempo l'appartamento di via Accademia Albertina dove era stato registrato un sospetto andirivieni di persone. Quanto è emerso dalla perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: l'uomo che abitava in quell'alloggio, un cittadino di origine marocchina, pluripregiudicato di 50 anni, deteneva un ingente quantità di sostanza stupefacente, accuratamente nascosta nel bidet in bagno e nell'armadio della camera da letto.

L'intervento di Akira

Il successo dell'operazione è stato possibile grazie alla collaborazione di Akira, il cane poliziotto antidroga che ha condotto gli agenti a scovare 300 grammi di hashish e 2800 euro in contanti all'interno dell'intercapedine del bidet. Altri 50 grammi circa della stessa sostanza stupefacente sono stati trovati all’interno di un armadio. L’uomo è stato dunque tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacenti.