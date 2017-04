«Situazione vergognosa al parco del Valentino», continua l'incubo della mala sosta

TORINO - «Allego le foto della situazione vergognosa del parco del Valentino», così ha esordito uno dei tanti torinesi scontenti e preoccupati che, in questo piovoso sabato mattina, ha deciso di segnalare alla nostra redazione un fenomeno che in realtà colpisce molti. Qual è dunque il problema? Il fatto è che i week end torinesi non sono celebri solo per la qualità dei cocktail serviti nei locali della movida o per gli eventi esclusivi ospitati in città. No, Torino vanta un'altra triste nomea: quella delle auto in sosta vietata.

L'incubo dei parcheggiatori abusivi

Le fotografie che ci vengono dai lettori evidenziano il problema in modo chiaro e disarmante: dall'Arco di Trionfo che sovrasta corso Vittorio Emanuele II, fino all'ingresso della discoteca Chalet, viale Virgilio pullula di macchine parcheggiate in luoghi di fortuna. In questo mare magnum di infrazioni stradali spuntano poi i "pirati", i parcheggiatori abusivi, che del problema della mancanza di parcheggi in città ne hanno fatto una vera e propria professione. Questi, ci raccontano nella medesima segnalazione, si buttano addosso alle macchine per "invitarle" a parcheggiare. Dove? Ovunque: sui prati, sui marciapiedi ecc.. Con il risultato che il viale appare costellato di auto abbandonate alla rinfusa. I cittadini lamentano questo stato di cose e si domandano inoltre se, dagli organi di competenza, siano state prese tutte le misure necessarie per arginare tale fenomeno di degrado urbano.