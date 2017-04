Allerta mal tempo: a Torino previste piogge intense per tutta la notte

TORINO - Le temperature miti della settimana appena trascorsa saranno solo un vago ricordo questo fine settimana. L'Arpa annuncia un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche e divulga allerta gialla per tutta la regione. Il fronte di alta pressione che ha caratterizzato gli ultimi giorni è stato spazzato via e su Torino si aspettano precipitazioni intense per tutta la notte. Solo a partire dal tardo pomeriggio di domenica la pioggia darà alla città un po' di tregua, stando a quanto divulgato dall'Arpa.

Allerta in alta quota

Per la giornata di domenica 2 aprile si aspettano nevicate significative sopra i 1500 metri, dove è previsto un miglioramento verso sera. Allerta maggiore per le zone delle Alpi Graie, Cozie e Marittimi poichè, a causa dell'intensificarsi delle precipitazioni, aumenta il rischio di valanghe spontanee di medio-grande dimensioni.