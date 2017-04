Domenica ecologica, tutti gli appuntamenti organizzati in città il 2 aprile

TORINO - Le macchine resteranno a casa per lasciare respirare la città, ma le attività non mancheranno di certo, nonostante il maltempo. Tra tour in bicicletta, passeggiate sensoriali, mercati dell'antiquariato e feste di via Torino sembra anzi essere più vitale che mai! Ecco un elenco completo degli appuntamenti che avranno luogo domenica 2 aprile in città. Sbizzarritevi, ce n'è davvero per tutti i gusti.



PASSEGGIATE SONORE

Città di Torino – Assessorato Ambiente in collaborazione con ARPA Piemonte e Urban Center

Partenza: Urban Center, Piazza Palazzo di Città

Arrivo: Urban Center, Piazza Palazzo di Città

Orari: h 9.00; h 11.00; h 14.00; h 16.00

La passeggiata sonora è un modo di vivere e attraversare il territorio dando precedenza alla percezione uditiva. Si tratta di compiere un percorso a piedi in cui si concentra l’attenzione su tutto ciò che è udibile.

È un’occasione per guardare da un’altra prospettiva lo spazio che abitiamo, scoprendo uno scenario che a volte può emozionare, altre irritare o divertire, ma che in ogni caso può portare a riflettere sulla nostra esperienza uditiva e indurci ad immaginare il paesaggio sonoro in cui vorremmo vivere.

È necessario iscriversi compilando il form sul sito ARPA oppure telefonicamente - 011.5537950 dal martedì al sabato dalle h 11,00 alle h 18,00.

Per maggiori informazioni--->

PEDALATA COLLETTIVA – 12 KM

Associazione Amicinbici-bik&

Partenza: Piazza Giovanni Astengo

Arrivo: Piazza Castello

Orario: h 14.00

La pedalata collettiva organizzata da Amicinbici-bik&motion ha l’obiettivo di invogliare i cittadini a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto anche per le lunghe tratte.

È un evento aperto a tutti al quale ci si può aggregare anche lungo il percorso.

Per maggiori informazioni--->

BICINCAMP&DUI PAS IN CAMP

Associazione Ecoborgo Campidoglio

Partenza: Piazza Moncenisio

Arrivo: Parco Ruffini

Orario: h 10.00

L’iniziativa BICINCAMP&DUI PAS IN CAMP prevede un percorso comodo e raggiungibile sia a piedi che in bicicletta. Lo spirito dell’attività va incontro al bisogno di favorire l’aggregazione sociale e promuovere un mezzo ecologico come la bicicletta, per poi ritrovarsi insieme al parco per un pic nic conviviale. L’attività è aperta a tutti ed è necessario portare con sé qualcosa da bere o da mangiare da condividere in compagnia.

Per maggiori informazioni--->

BENVENUTI IN BICI WELCOME

Associazioni promotrici: Eco dalle Città, Coordinamento Cambiamo l'Aria, Amicinbici, Ecoborgo Campidoglio, Bike Pride.

«Pedale Democrazia». Mobilità sostenibile e accoglienza e integrazione anche attraverso il prendere confidenza con la bici, con la presenza di migranti e richiedenti asilo.

Punti di partenza:

ore 14.00 Piazza Giovanni Astengo con Associazione Amicinbici-bik&motion

ore 15.00 Parco Ruffini angolo corso Rosselli con Associazione Ecoborgo Campidoglio e Bike Pride

ore 15.00 CECCHI POINT con Eco dalle Città e Cambiamolaria

Arrivo: piazza Castello per i giri attorno a palazzo Madama

A chi ne ha la possibilità, si chiede di prestare o regalare una bici inutilizzata. Si può portare sabato pomeriggio o domenica dalle 14 al Cecchi Point. Al coordinamento Senzaasilo si chiede di far circolare la notizia nelle strutture di accoglienza invitando gli ospiti se possibile

a partecipare. Evento facebook Pedale Democrazia

PEOPLE4SOIL

Legambiente

Luogo: Piazza Palazzo di Città

Domenica 2 aprile 2017 Legambiente sarà presente in Piazza Palazzo di Città per promuovere People4Soil: un'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) sostenuta da più di 400 associazioni che chiedono all'UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita come l'acqua e come l'aria. Lo scopo della campagna è contrastare l'eccessiva cementificazione, la contaminazione, l'erosione, la perdita di materia organica e di biodiversità che minacciano quotidianamente i suoli europei.

Per maggiori informazioni--->

TUTTA DRITTA

Team Marathon

Partenza: Piazza San Carlo, Torino

Arrivo: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino

Orario: h 10.00 – 12.00

La Tutta Dritta, gara da 10 km internazionale certificata AIMS, è adatta a tutti e a tutte le età.

Occorre iscriversi sul sito per partecipare.

I partecipanti a Torino Triathlon, che avrà luogo in piazza San Carlo a partire dalle h 8.15, si uniranno all’evento indossando i pettorali dedicati.

Per maggiori informazioni--->

1° PEDALATA ECOLOGICA

FIAB Torino Bici&Dintorni in collaborazione con Intorno, Cascina Roccafranca, Fondazone della Comunità di Mirafiori Onlus, Triciclo, Casa nel Parco, e Miravolante

con il patrocinio della Circoscrizione Partenza: Piazzale Cascina Giajone - Via Guido Reni 102

Arrivo: Parco Colonnetti - Casa nel Parco

Orario: h 14.00 – 17.00

In occasione della domenica ecologica del 2 aprile, la Circoscrizione 2 ha patrocinato una Pedalata Ecologica organizzata da FIAB e aperta a tutti i cittadini. La partenza effettiva avrà luogo alle h 15.30 per consentire una marchiatura facoltativa delle biciclette gestita dall’associazione Intorno, fino alle h 15.00. Dalle ore 17.00 sarà allestita un’officina popolare a cura della Casa nel Parco. È necessario iscriversi scaricando il modulo dal sito della Circoscrizione 2.

Per maggiori informazioni--->

CHECK UP BICI E MARCHIATURA + MERENDA

FIAB Torino Bici&Dintorni in collaborazione con Intorno, Decathlon e Eataly

Luogo: Piazzale di Eataly Lingotto – Via Nizza 230/14

Orario: h 15.00

Per la domenica ecologica FIAB Torino Bici & Dintorni propone un controllo + assistenza bici gratuito in collaborazione con Decathlon al piazzale di Eataly, con la merenda per chi arriva pedalando.

Per chi lo desidera, l’associazione Intorno effettuerà la marchiatura della bici a partire dalle 15.30.

Sarà inoltre allestito un punto informativo per raccogliere richieste o suggerimenti per migliorare la viabilità pedonale e ciclabile a Torino.

Per maggiori informazioni--->

Mercati

IL LIBRO

Orario:h 8.00 – 18.00

Luogo: piazza Carlo Felice

Per maggiori informazioni--->

ANTIQUARIATO MINORE

Luogo: p.za Vittorio Veneto

Orario: h 8.00 – 18.00

Per maggiori informazioni--->

CAMPAGNA AMICA

Luogo: p.za Palazzo di Città

Orario: h 9.00 -19.00

Per maggiori informazioni--->

BROCANTE

Luogo: c.so Taranto



SAN SALVARIO EMPORIUM

Luogo: p.za Madama Cristina

Per maggiori informazioni--->

Feste di via

PIAZZA AL CIOCCOLATO E ARTIGIANATO

Luogo: p.za Statuto

FESTA SHOPPING CULTURA E TRADIZIONI

Luogo: via Luini

STREET WINE AND FOOD

Luogo: c.so Raffaello