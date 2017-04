Musei gratis a Torino domenica 2 aprile: tutte le strutture che aderiscono all'iniziativa

TORINO - Domenica 2 aprile i Musei Reali di Torino saranno visibili gratuitamente, in applicazione della norma del decreto Franceschini, che stabilisce come ogni prima domenica del mese non si paghi il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello stato. L’iniziativa è volta a far apprezzare ai cittadini e soprattutto ai turisti i capolavori custoditi nei musei statali torinesi, in una giornata dedicata all’arte e alla cultura. #DomenicaalMuseo è una forma di «svago intelligente», resa possibile anche grazie all’ampia offerta culturale proposta nelle gallerie e negli spazi torinesi. Ogni museo inoltre mette a disposizione guide, audio guide e organizza mostre mirate all’interno delle proprie sale.