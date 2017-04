Sbalzato dal vento oltre la pedana: giovane atleta torinese in coma

MODENA - Jacopo Cuculo, un giovane atleta torinese, è stato ricoverato nel reparto rianimazione all’ospedale di Baggiovara (MO) in condizioni critiche dopo un incredibile incidente, avvenuto mentre il 19enne saltava con l’asta in un campo d’atletica.

Jacopo, la promessa dell'atletica piemontese

Il ragazzo, decatleta, si trova a Modena per partecipare al raduno nazionale di specialità organizzato dalla Fidal. Secondo le prime ricostruzioni, durante la fase di atterraggio è stato spinto troppo in avanti dal vento e ha sbattuto violentemente la testa al di fuori della pedana. Un incidente avvenuto nella fase di riscaldamento. Jacopo, tesserato per la Safatletica Piemonte, è considerato una delle promesse nel panorama dell’atletica torinese. I medici sembrano aver escluso complicazioni alla colonna vertebrale, ma il ragazzo rimane in coma farmacologico.