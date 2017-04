Ospedale Mauriziano, da lunedì 3 aprile un nuovo ingresso pedonale per i pazienti

TORINO - A partire da domani, lunedì 3 aprile, l’ospedale Mauriziano di Torino aprirà un nuovo ingresso pedonale in via Magellano 9/A in modo da facilitare l’accesso ai pazienti. Il nuovo accesso sarà fruibile al pubblico dalle ore 07:30 alle ore 16:30 nei giorni feriali. Tale nuova opportunità permetterà al pubblico di accedere alle numerose attività cliniche presenti nei padiglioni 1,2 e 3 collocati sul fronte di via Magellano. Parliamo dei reparti di degenza di Medicina interna, Recupero e Riabilitazione funzionale, Neurologia, Gastroenterologia Endocrinologia, Nefrologia, Reumatologia, Pneumologia e altri ambulatori come il Day Hospital oncologico, riabilitativo e neurologico del dipartimento medico.