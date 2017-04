Beccato a spacciare, ingoia gli ovuli e prende a pugni un poliziotto: arrestato

TORINO - Lo hanno notato in via Belfiore intento a prelevare qualcosa dalla bocca per consegnarlo a un'altra persona e per questo motivo hanno deciso di controllarlo. Il pusher, uno gabonese di 28 anni, non appena ha visto arrivare la polizia è scappato a gambe levate. Durante la fuga, nel tentativo di disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso, l'uomo ha ingoiato diversi ovuli.

La fuga e la colluttazione

Raggiunto dagli agenti, lo straniero si è scagliato contro un poliziotto e lo ha colpito con un pugno in pieno volto. Una volta fermato, il pusher è stato trasportato in ospedale. All'interno dello stomaco 20 ovuli del diametro di circa 1 centimetro ciascuno: per questo motivo il 28enne, con diversi precedenti penali alle spalle, è stato arrestato. Il poliziotto colpito dal pugno ha invece subito una lesione guaribile in dieci giorni.