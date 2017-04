Sei furti in due mesi alla scuola Nigra, il preside all'attacco per la sicurezza dei ragazzi

TORINO - Dopo l'ennesimo furto alla scuola media Nigra di via Bianzè, la parola passa al preside dell'istituto, Maurizio Tomeo. Si tratta del sesto episodio di delinquenza in appena due mesi e Tomeo torna sul tema della sicurezza nelle scuole.

Sei furti in due mesi

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, già fortemente ricolmo, della pazienza del preside Tomeo, è caduta nella notte tra giovedì e venerdì, quando nella notte un gruppo di ladruncoli si sarebbe intrufolato nella scuola media ormai deserta. Questi si sarebbero introdotti all'interno dello stabile forzando le porte e rompendo alcune finestre e, una volta dentro, il loro obiettivo sono state un paio di macchinette automatiche. Il personale della scuola si è accorto dell'intrusione solo all'alba del giorno dopo. Le lezioni tuttavia sono iniziate in un clima di normalità, ma il preside non ci sta, non si può accettare come una prassi "normale" che avvengano furti nelle scuole.

Il preside all'attacco

Il ragionamento di Tomeo appare lineare: sebbene riconosca a pieno l'intervento del Comune quando, ad esempio, fu necessario rimuovere i pannelli pericolanti nella scuola e non si dimostri cieco neppure di fronte all'intervento delle forze dell'ordine in merito allo spaccio di droga nella zona, ritiene però che tutto questo non basti. Non è sufficiente, spiega Tomeo, perchè la politica non può intervenire solo in caso di emergenza, non può occuparsi degli oltre 1300 ragazzi della Nigra (600 in via Bianzè e 700 tra la succursale di corso Svizzera e la elementare Gambaro) solo quando i muri sono pericolanti o quando si parla di droga. ll problema della sicurezza appare prioritario per Tomeo che vuole portare il suo istituto a essere un'eccellenza anche in questo campo. Come? Innanzitutto il preside parla del ruolo dei custodi. Gli alloggi per il personale scolastico, d'accordo tra Comune e Iren, dovrebbero essere terminati per l'estate. Per ora si può solo aspettare.