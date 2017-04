Paura in San Salvario, Jeep perde il controllo e si ribalta sulle strisce pedonali

TORINO - Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. Intorno alle ore 23 di ieri sera, il quartiere San Salvario è stato scosso da un incredibile incidente avvenuto all’incrocio tra corso Raffaello e via Ormea dove un’auto, una Jeep Renegade di colore rosso, si è ribaltata su sé stessa e si è coricata sul fianco destro, proprio sopra le strisce pedonali.

L'intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e delle ambulanze

Sul posto, oltre una folla di curiosi, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e due ambulanze. Per fortuna, il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo con le proprie gambe senza riportare gravi ferite. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Nel luogo dell’incidente è intervenuta anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale per i consueti rilievi del caso: non è chiaro se l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato o per altri motivi. Qualche disagio al traffico veicolare, ma visto l'orario i problemi sono stati abbastanza limitati.