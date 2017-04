Cinesi pazzi per l’Alfa Romeo, vendute su Alibaba 350 Giulia in 33 secondi

La sede è a Torino, ma il marchio è conosciuto in tutto il mondo e, nelle ultime ore, ha dimostrato di essere più che apprezzato in Cina, tanto da aver registrato un record di vendite. Stiamo parlando dell’Alfa Romeo, che dopo aver stretto un accordo commerciale con Tmall, lo store del colosso cinese Alibaba, una sorta di Amazon orientale, ha venduto 350 edizioni limitate dell’ultima berlina nata, la Giulia, in soli 33 secondi. Un successo incredibile per un’auto in versione speciale chiamata «Milano 350» che sotto il cofano vanta la bellezza di 280 cavalli, a cui si aggiungono cerchi in lega da 18 pollici con pinze (rigorosamente rosse) a vista, sedili sportivi e dettagli esclusivi messi a punto per la Cina.

In mezzo minuto spesi 20 milioni di euro

La febbre da Alfa Romeo era cresciuta sempre più con l’avvicinarsi della vendita. Prima dell’apertura dello store dedicato su Tmall, Alibaba ha comunicato che erano state fatte oltre 20mila ricerche sul marchio Alfa Romeo. E appena è spuntato il tasto per poter effettuare l’acquisto in 350 si sono fiondati. La Giulia «Milano 350» è stata venduta a un prezzo di 62.900 dollari, corrispondenti a poco più di 59mila euro. Calcoli alla mano, i cinesi hanno speso oltre 20 milioni di euro in 33 secondi, cioè 640mila euro al secondo. "La scelta di lanciare questo modello in esclusiva sulle piattaforme di Alibaba», ha commentato Rodrigo Cipriani Foresio, managing director per il Sud Europa di Alibaba Group, «testimonia ancora una volta la volontà del gruppo di continuare a lavorare a fianco di grandi brand come Alfa Romeo, per portare il meglio del made in Italy ai consumatori cinesi, la cui domanda per prodotti stranieri continua a crescere». Prima di Alfa Romeo erano sbarcati su Tmall Audi, Chevrolet, Mercedes, Peugeot e Volvo.

Visto il successo, già in vendita altre Giulia

Terminate le ordinazioni dopo neanche un minuto, il gruppo Alfa Romeo ha deciso di accontentare coloro che non sono riusciti a prenotare la versione esclusiva «Milano 350» mettendo in prenotazione 60 Giulia versione Quadrifoglio al prezzo di 138mila euro (contro i 79mila a cui è venduta in Italia). Quest’ultima, rispetto alla «Milano 350» può contare su 510 cavalli e una velocità massima di oltre 300 chilometri orari.