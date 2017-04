Via Asinari di Bernezzo, arrestato uomo di 38 anni per spaccio di cocaina

TORINO - Un italiano di 38 anni, residente in via Asinari di Bernezzo, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia del Commissariato Mirafiori. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato 30 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Oltre a questi gli agenti hanno sequestrato quasi 400 euro in contanti.